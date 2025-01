Sport.quotidiano.net - Atalanta, tegola Kossounou: rischio stagione già finita. Ma la società non torna sul mercato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo – E’ risultato più grave del previsto l’infortunio occorso lunedì nella partitella di allenamento a Odilon. Il 23enne centrale ivoriano è stato sottoposto a una serie di esami strumentali che hanno evidenziato un infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori di destra. Nelle prossime ore il difensore classe 2001 si sottoporrà a una visita dallo specialista dei tendini, il professor Ramon Cugat, a Barcellona, che in un recente passato ha curato i due attaccanti nerazzurri Zapata e Tourè, per valutare un possibile distacco del tendine e la necessità di procedere chirurgicamente. Tempi di recupero ancora da valutare, per la variante appunto dell’operazione: in questo caso il rientro non avverrebbe prima dei quattro mesi per cui aquasi