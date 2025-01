Arezzonotizie.it - Aruba.it a fianco di Ducati per la prima storica stagione nel campionato del mondo motocross

Leggi su Arezzonotizie.it

.it conferma la propria anima “Racing” e lega il suo nome aanche come title sponsor del team ufficiale neldel- MXGP 2025, rafforzando ulteriormente il legame con la casa di Borgo Panigale con la quale sarà presente in pista il prossimo anno sia nel.