Quotidiano.net - Arresti per il rogo di Pacific Palisades: tre accusati di incendio doloso

Leggi su Quotidiano.net

Quattordici persone sono state arrestate in relazione aldi, di cui tre per. Lo ha annunciato il capo della polizia di Los Angeles, Steve Embrich. "Domenica e lunedì abbiamo fermato persone sospette vicino all'area del", ha precisato in conferenza stampa. Gli altri sono stati fermati per reati che vanno dal mancato rispetto del coprifuoco al vandalismo e al furto con scasso. Salgono ancora le vittime dei devastanti incendi che stanno colpendo Los Angeles da giorni. Lo riporta la Cnn. Secondo l'ultimo aggiornamento del medico legale della contea, i morti sono almeno 25: otto persone sono decedute nell'die 17 in quello di Eaton.