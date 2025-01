Quotidiano.net - Appello per la liberazione di Alberto Trentini, cooperante italiano scomparso in Venezuela

"Nel pieno rispetto della sovranità territoriale del governo bolivariano e senza voler interferire nella diplomazia delle relazioni tra Italia e, invochiamo l'attenzione di tutte le Istituzioni dei due Paesi circa la drammatica situazione die chiediamo la suaaffinché possa tornare a casa e all'affetto dei suoi familiari e amici". Lo affermano in una nota l'avvocata Alessandra Ballerini e i familiari delveneto di cui si sono perse le tracce il 15 novembre dopo il suo arresto in. "- si legge - è une proprio questa sua missione umanitaria indeve costituire un ponte di dialogo che consenta di raggiungere il risultato del suo pronto rientro in Italia. Lo chiediamo con forza e speranza. La tradizione di familiarità tra Italiani, una delle più importanti comunità nel paese sudamericano, eni impone questo segnale di pacificazione".