Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 15 gennaio 2025

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 15Le tensioni aumentano quando Steffy scopre che Finn ha avuto un contatto ravvicinato con Sheila. Sentendosi tradita e preoccupata per l’influenza di Sheila sulla loro famiglia, Steffy decide di affrontare Finn, mettendo in discussione la fiducia nel loro rapporto.Rena Sofer- Filmografia parzialeCinemaUna estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)March, regia di James P.