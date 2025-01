Unlimitednews.it - Angelilli “Da Regione Lazio 6 mln per innovazione imprese artigiane”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “È un bando molto importante, si tratta di 6 milioni di euro a fondo perduto – quindi sono sovvenzioni – per tutte le. Ci saranno 5 milioni di euro proprio per tutte le, con destinazione d’usoe ammodernamento, anche di software: una misura che mira all’a 360°, molto semplice e molto accessibile, valida veramente per tutti. E poi un milione di euro è dedicato alledell’artigianato artistico e tradizionale, perché è un’istanza molto forte. Inoltre nei prossimi mesi ci saranno 3 milioni per l’accesso al credito”. Lo ha detto la vicepresidente e assessora allo Sviluppo economico della, Roberta, a margine della presentazione del Bando “Valore Artigiano”, destinato alledel territorio.