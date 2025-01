Secoloditalia.it - Andrea Rivera contro gli ex compagni: “Fanno satira a 90 gradi. Bersani mi censurò a una festa dell’Unità”

Leggi su Secoloditalia.it

A palle incatenategli exde La7, in particolare quelli di Propaganda Live: così parlò, il comico e cantautore satirico romano che andava per la maggiore fino a qualche anno fa. Da qualche tempo è uscito dal gruppo dei volti noti della tv. Colpa – secondo lo stesso, che non ha fatto mai mistero del suo posizionamento all’estrema sinistra – dell’eccessiva sincerità che lo contraddistingue. “Certia 90, io a 360”, attacca perfidamente, in un’intervista al sito Mowmag.Il comico romano racconta di essersi giocato l’amicizia con Sabina Guzzanti dopo averle detto: “Berlusconi lo fai tale e quale. La sua cerchia mi tagliò fuori. Una fatwa. L’avevo fatwa grossa. Ma l’autoironia?”. Il Maestro Monicelli invece lo onorò di una battuta: “Da dove saresti uscito tu?”, mentre Luca Barbareschi gli disse: “Sei l’unica zecca simpatica”.