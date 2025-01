Strumentipolitici.it - Ancora sanzioni euroamericane, ma la Russia ha delle alternative: lo ammettono gli esperti occidentali

Purtroppo per i tifosil’economia russa non dà grossi segni di cedimento. Pur sperimentandodifficoltà, ha trovato dei margini di crescita enuove rotte per la fornitura della sue risorse. Alla fine a rimanerci fregati sono sempre i cittadini europei.La Cina ottimo clienteIl portale finanziario americano Bloomberg illustra lea disposizione del Cremlino per continuare ad essere un fornitore energetico fondamentale per molti clienti in giro per il mondo. Negli USA loapertamente: Mosca haopzioni per portare il suo combustibile che fanno da scudo contro qualunque contraccolpo economico rilevante. Lo stesso Putin ha espresso fiducia nel fatto che il colosso energetico nazionale Gazprom possa sopravvivere alla chiusuracondutture ucraine imposta da Zelensky.