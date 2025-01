Quicomo.it - Anche per l'asilo Carluccio il futuro si decide al Tar il 27 maggio

Leggi su Quicomo.it

Il Tar della Lombardia ha emesso una nuova ordinanza sul ricorso presentato dalle famiglie dell’"Luigi" di via Volta, in merito alla delibera del Comune di Como che prevede la riorganizzazione della rete scolastica. Come per il caso della scuola "Nazario Sauro", il Tar ha fissato.