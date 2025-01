Fanpage.it - Ancelotti esplode in conferenza: “Questo non è un dibattito, non sono uno stupido”. Cosa è successo

Leggi su Fanpage.it

Il tecnico del Real Madrid, sotto pressione dopo la scoppola tremenda in Supercoppa col Barcellona, mette le mani avanti in: "Ho l'equilibrio necessario che mi ha dato l'esperienza per sapere chi".