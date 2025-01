Ilrestodelcarlino.it - Alla Sala delle Mura il torneo per giovani scacchisti

Domenica prossima isaranno protagonisti a Castelnuovo Rangone. Il Club 64 Asd ha infatti organizzatola quarta tappa delle Cerg (Campionato Emilia Romagna), un circuito di competizionicheli, che si disputa annualmente in diversi centri del territorio regionale. Per questa volta quindi, è stato selezionato il paese di Castelnuovo come sedegare. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castelnuovo Rangone, prevede la partecipazione di alunniscuole primarie Don Milani di Castelnuovo Rangone e Anna Frank di Montale, che hanno preso parte al progetto didattico portato avanti dall’istruttore Luca Ricchi, imparando il gioco degli scacchi e cercando di migliorare nel gioco e nelle strategie. Le categorie coinvolte sono due:emergenti, ovvero giocatori della provincia di Modena privi di esperienza agonistica, nati dopo il 31 dicembre 2012, non classificati e non rientranti tra i dieci migliori classificati dell’edizione Cerg 2023/2024, etalenti, ovvero giocatori nati dopo il 31 dicembre 2010, già in possesso di una significativa esperienza dio rientranti nei primi dieci classificati dell’edizione Cerg 2023/2024.