Ilrestodelcarlino.it - Alla Piccolo Principe un carrello per i pasti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il servizio mensa della scuoladi Falconara Alta si arricchisce di una novità graziedisponibilità dell’imprenditore Matteo Caimmi, genitore di un’alunna della scuola dell’infanzia. L’amministratore della Bufarini ha infatti donatocomunità scolastica una motore, in grado di trasportare oggetti anche molto pesanti lungo le scale, nel caso in cui non fosse disponibile un elevatore. Un ausilio strategico per quel plesso, dove sarà presto realizzato un ascensore per abbattere le barriere architettoniche. Ma nel frattempo è necessario trasportare al primo piano, dove si trova la refezione, il cibo della mensa. La necessità era stata evidenziata dai genitori, chiedendo una soluzione transitoria in attesa delle opere strutturali, per agevolare la distribuzione e garantireespressi e di qualità.