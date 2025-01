Alimenti Graffigna Unicatt | Importante diventare più sostenibili ma serve sacrificio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Bisogna passare dalla teoria alla pratica, perché tutti noi come consumatori dobbiamo renderci conto non solo che èpiùma chepiùcon pigrizia, con facilità, non è la strada più giusta”. Sono le parole di Guendalina, professore ordinario di Psicologia dei consumi e della salute presso .