Fanpage.it - Alberto Trentini arrestato in Venezuela, l’ultimo messaggio e l’appello dei familiari a Meloni

Leggi su Fanpage.it

La famiglia di, il cooperante venezianoil 15 novembre in, ha chiesto al governodi intervenire "per porre in essere tutti gli sforzi diplomatici" per riportare l'uomo in Italia. Anche le opposizioni, dal Pd ad Azione, chiedono chiarezza sul caso.