Veneziatoday.it - Alberto Trentini arrestato in Venezuela, la famiglia fa appello al governo

Leggi su Veneziatoday.it

Fannoalitaliano i familiari di, cooperante veneziano di cui non si hanno più notizie da quando è stato fermato il 15 novembre dalle autorità del. La, in una nota diffusa tramite l’avvocato Alessandra Ballerini, chiede di «porre in essere tutti.