Udinetoday.it - Al via un progetto, targato Uniud, per recuperare le terre rare

Leggi su Udinetoday.it

Riciclare in modo sostenibile i materiali di scarto delle “”, elementi chimici fondamentali in settori produttivi strategici come le energie rinnovabili, la mobilità elettrica, l’elettronica e l’ottica. Questo è il focus delinternazionale Freecover (Eco-friendly.