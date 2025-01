Iltempo.it - AI integrata a 360°: formazione con esperti e brand internazionali ad AI Festival il 26 e 27 febbraio a Milano

- La seconda edizione di AIinternazionale sull'intelligenza artificiale organizzato da WMF - We Make Future e Search On Media Group, svela l'anteprima del programma formativo. Questa edizione, che vede Main Partner l'Università Bocconi, offrirà unaavanzata e strategica, focalizzandosi sull'integrazione dell'AI nei processi aziendali, lavorativi e sociali, analizzando opportunità per aziende e professionisti di diversi settori. Tra le nuove sale formative annunciate anche Coding, Journalism & Publishing, Open Innovation, Policy & Governance e Business Transformation. Ad arricchire l'evento, un parterre di speaker di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Seth Dobrin, CEO di Qantm AI, Andrea Appella, Associate General Counsel EMEA di OpenAI, J. Mark Bishop, scientific advisor di Fact360, Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati, l'Head of Artificial Intelligence and Mechanical Intelligence di IIT Daniele Pucci, l'Inventore dello SPID Stefano Quintarelli, Alessandro La Volpe, Ceo di IBM Italia e la direttrice del SEE di SDA Bocconi Simonetta Di Pippo.