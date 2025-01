Lanazione.it - Agenzia delle dogane . Bando per 461 diplomati

Nuovo concorso bandito dall’, che assume a tempo indeterminato 461per il profilo professionale di assistente amministrativo tributario. Dei 461 posti, 25 sono in Toscana. Le domande devono essere presentate in modalità telematica sul portale "inPA" entro e non oltre la data limite del 29 gennaio 2025. È necessaria la registrazione tramite Spid, Cie o Cns. Il sistema rilascerà una ricevuta in formato pdf, contenente un codice univoco, che va stampata e presentata in sede di prova. La prova selettiva scritta a risposta multipla verterà su diverse materie: diritto costituzionale, amministrativo, tributario e dell’Unione Europea, economia politica e contabilità aziendale, ordinamento e attribuzioni dell’, normativa doganale, accise e giochi.