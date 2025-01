Ilrestodelcarlino.it - Agenti feriti negli scontri a Bologna, il capo della Polizia Pisani in Questura

, 15 gennaio 2025 – Un’ora ine poi di corsa alla caserma Smiraglia, sede del Reparto mobile, per incontrare i poliziottidi sabato 11 gennaio in centro. La manifestazione era stata organizzata dai collettivi per chiedere giustizia per Ramy, il 19enne morto in un incidente a Milano durante un inseguimento da parte dei carabinieri, si è trasformata in guerriglia urbana. È stata una visita lampo quella delVittorio, che questa mattina è stato ricevuto dal questore Antonio Sbordone e da dirigenti e funzionari, prima di fermarsi anche per un incontro con i sindacati di. Una visita nata per ringraziare i poliziotti, come già fatto in una lettera aperta domenica mattina, subito dopo i violenti tafferugli ae Roma, e condividere il punto sulle indagini.