Bergamonews.it - Afta Bovini, Coldiretti Bergamo: “Tenere alta la guardia e aumentare i controlli alle frontiere”

. È importantelacontro i rischi legati alla diffusione dell’epizootica, a partire da un aumento dei. L’appello arriva dadopo i recenti focolai della malattia riscontrati in Germania.Nella regione del Brandeburgo si stanno prendendo misure di profilassi e già tre Paesi – Messico, Sud Corea e Regno Unito – hanno disposto il blocco all’importazione di carne dalla Germania.“Seppur non pericolosa per gli essere umani, l’epizootica – spiega– è una malattia devastante per gli animali, che si manifesta con vesciche dolorose sulla bocca, sulla lingua, sul muso e sulle zampe, rendendo difficile ai capi cibarsi o addirittura camminare e imponendone l’isolamento o l’abbattimento”.La preoccupazione èvisto che, a livello nazionale, lo scorso anno sono aumentate di quasi il 70% le importazioni di animali vivi dalla Germania, tra mucche, pecore e maiali.