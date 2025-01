Ravennatoday.it - Addio a Ivo Garavini, morto lo storico protagonista del basket e dell’associazionismo

Leggi su Ravennatoday.it

Martedì, all’età di 83 anni, si è spento Ivo, figura di rilievo nello sport e nell’associazionismo faentino, noto per la sua passione e il suo impegno. Nel, disciplina che aveva praticato in gioventù,si era distinto prima come allenatore e direttore sportivo della.