Lanazione.it - Accoglienza invernale per senza fissa dimora, a Firenze più posti

, 15 gennaio 2025 - Si potenzia il servizio del Comune didiper i, a causa delle temperature rigide di questi giorni. Come si legge in una nota raggiungono quota 160 imessi a disposizione. L'Ostello del Carmine passa da 40 a 60, a questo si aggiunge la Foresteria Pertini con 87: entrambi sono di proprietà del Comune e gestiti da Caritas. Inoltre la strutturadonne di via dei Vanni, dedicata alle donne e messa a disposizione dalla Fondazione Solidarietà Caritas, concede 13. “Segnalateci chi dorme per strada: siamo impegnati per monitorare ogni giorno le criticità ma con il calo delle temperature l’attenzione deve essere massima – è l'appello dell'assessore al welfare di Palazzo Vecchio Nicola Paulesu -.