Oasport.it - A che ora gioca Sinner contro Schoolkate, programma Australian Open: dove vederlo in tv e streaming

Leggi su Oasport.it

Domani, non prima delle 09.00 italiane, Jannikgiocherà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne il secondo turno degli. Il n.1 del mondo, reduce dalla vittoriail n.34 ATP, Nicolas Jarry, tornerà in campo per confrontarsi con l’o Tristan(n.173 del ranking).Non ci sono precedenti tra i due, ma logicamente il favorito è iltore italiano, decisamente più navigato in esperienze Slam. Tuttavia, l’azzurro non potrà permettersi distrazione al cospetto di un avversario che potrebbe rivelarsi pericoloso, per la sua grande capacità di muoversi sul campo e i tanti ace che riesce a realizzare ogni sfida.Jannik, chiaramente, darà tutto se stesso per fare la differenza e guadagnarsi l’accesso al terzo turno. Sarà interessante capire se e quanto ci sarà stata un’evoluzione del suo tennis, considerando nella prima uscita una percentuale di prime di servizio in campo nel range del 50%.