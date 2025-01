Oasport.it - A che ora Berrettini-Rune, Australian Open 2025: programma esatto, tv, streaming

Dopo aver superato il britannico Cameron Norrie, tornerà in campo a Melbourne Matteoaglidi tennis: giovedì 16 gennaio nel secondo turno l’azzurro affronterà il danese Holger, numero 13 del seeding.La sfida sarà la terza indall’1.00 ora italiana sulla John Cain Arena, ma si giocherà non prima delle ore 7.00 italiane: sarà il quinto incrocio tra i due, con il danese in vantaggio per 3-1 nei quattro precedenti.ha vinto soltanto ad Indian Wells 2022, nel primo scontro diretto in assoluto.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa sfida, innella quinta giornata degliverrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.