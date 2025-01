Ilgiorno.it - Zandobbio, incidente sul lavoro: muore un uomo di 56 anni

(Bergamo), 14 gennaio 2025 - Undi 56ha perso la vita in una azienda diin via Madonna della Neve nella zona industriale del paese. Non è da escludersi però che il 56enne possa essere rimasto vittima di un malore. Mancano infatti ancora informazioni. A darne notizia l’Areu attorno alle 7.30 di oggi che parla genericamente di “caduta”. Trescore Cremasco, precipita dal tetto della carrozzeria:operaio bresciano di 51Nell’azienda disono giunte un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 56enne. Sul posto i tecnici di Ats e i carabinieri che dovranno stabilire quanto accaduto e l’esatta dinamica dell’