Lopinionista.it - WindTre ritorna in tv con l’offerta “Super Fibra e Netflix piano Standard con pubblicità”

ROMA –in tv concon” a 28.99 euro al mese per i clienti WINTDRE. Uncompleto per la casa che comprende lacon navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit, Modem Wi-Fi 7 incluso, Giga illimitati e Wi-Fi Calling per gli smartphone di tutta la famiglia. Ed in più, tutto l’intrattenimento: Film, Serie TV, Documentari e programmi per bambini con ilconin HD 1080P, fruibile su 2 dispositivi in contemporanea. Inclusi, inoltre, 12 mesi di Amazon Prime.è disponibile anche con le altre tecnologie di connessione, garantendo l’affidabilità del Wi-Fianche per chi non è ancora stato raggiunto dalla.Ancora una volta lo spot vede come protagonista la misteriosa e amata serie“Mercoledì” ideata da Tim Burton e disponibile in esclusiva solo su