Willie Peyote, la tracklist e copertina del nuovo album Sulla riva del fiume

In attesa del suo ritorno al Festival di Sanremo,annuncia l’delTra meno di un mesesalirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per portare la sua Grazie ma no grazie, il brano inedito in gara nella sezione Campioni della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana.tornerà al festival a 4 anni di distanza dalla sua prima fortunata partecipazione nel 2021 con Mai dire mai (la locura), singolo che gli ha regalato il Premio della Critica Mia Martini e il disco di Platino e la sesta posizione nella classifica finale su 26 artisti quell’anno in gara.La kermesse sanremese sarà anche l’occasione per pubblicare, il 14 febbraio,del, 12 tracce che raccolgono la prima parte del progettodel(pubblicato solo in digitale lo scorso 26 aprile) e 4 inediti tra cui il brano in gara Grazie ma no grazie.