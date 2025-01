Ilpiacenza.it - "Wannabe", gli studenti dell'alberghiero a Bellaria per diventare animatori turistici

Leggi su Ilpiacenza.it

L’Istitutoha incontrato nei giorni scorsi i referenti del progetto “” e alcuni Tour Operator sul tema “nuove professionalità nel turismo e nell’ospitalità”., contrazione di want to be, "voler essere", oltre ad essere un iconico singoloe Spice Girls, è un progetto.