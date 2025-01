Genovatoday.it - VIDEO | Un lupo a spasso per il centro di Arenzano

Un altro avvistamento di unad. Potrebbe trattarsi dello stesso esemplare, fotografato in pineta. Questa volta il signore dei boschi è stato filmato (in fondo all'articolo) in via Dante Alighieri, poco distante dal Santuario Gesù Bambino di Praga, prima dell'alba di martedì 14.