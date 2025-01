Pisatoday.it - Viabilità ridotta per i lavori alle mura di Volterra, Confcommercio: "Temiamo netto calo dei flussi turistici"

Leggi su Pisatoday.it

A seguito dell’assemblea pubblica organizzata dal Comune diProvincia di Pisa esprime forte preoccupazione per lo stato deisul cantiere di Porta San Felice, una delle aree strategiche per lacittadina: "Stimiamo che in presenza di una