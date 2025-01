Ravennatoday.it - Via alla nuova edizione del Sigep: anche 9 aziende ravennati alla fiera

Leggi su Ravennatoday.it

Tutto pronto per "- The World Expo for Foodservice Excellence", la manifestazione giunta46esimain programma dal 18 al 22 gennaio 2025 nelladi Rimini. L’expo si conferma il punto di riferimento internazionale nel panorama fieristico per le filiere di gelato.