Liberoquotidiano.it - **Venezuela: Schlein e Provenzano, 'seguiamo con apprensione vicenda Trentini'**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “con grandeladi Alberto, arrestato due mesi fa in Venezuela, in contatto con l'avvocata incaricata dalla famiglia e con la Farnesina.è un cooperante che stava svolgendo una missione per conto della sua Ong per aiutare la popolazione venezuelana. Da due mesi non si hanno notizie di lui, né delle ragioni del suo arresto, non si sa quali siano le condizioni di detenzione né se stia ricevendo le cure mediche necessarie. Abbiamo depositato alla Camera e al Senato due interrogazioni urgenti. Chiediamo al Governo di attivarsi con la massima determinazione, per garantire il pieno rispetto dei suoi diritti fondamentali e assicurare il suo rientro in Italia.” Così una nota della segretaria del Partito democratico Ellyinsieme al responsabile nazionale esteri Pd, Peppe