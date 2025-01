Liberoquotidiano.it - Veneto: Calenda, 'sta scoppiando bubbone nella Lega, problema per governo'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Zaia è un moderato, è una persona con cui interloquire. Salvini no e non capisco come Zaia possa interloquire con Salvini. Staundentro lache è forte. Inlaprende il 35% dei suoi voti ma sono voti di Zaia e non di Salvini. Si aprirà unnel". Così Carloa Tagadà su La7.