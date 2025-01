Liberoquotidiano.it - Varese: Riccardo Bossi condannato a 2 anni e 6 mesi per Reddito di cittadinanza

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Il tribunale di Busto Arsizio () ha, al termine del processo con rito abbreviato, a duee sei, e una provvisionale a favore dell'Inps di 15 mila euro,, primogenito del fondatore della Lega Umberto, imputato per aver indebitamente percepito ildi. La procura contestava di aver percepito 280 euro ogni mese per 43 mensilità per un ammontare complessivo di oltre 12mila euro dal 2020 al 2023.