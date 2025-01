Ilrestodelcarlino.it - Va in tribunale con un serramanico: denunciato

per porto abusivo d’armi dopo essere entrato ina Reggio con un coltello a. Il fatto è avvenuto l’altra mattina attorno alle 12.40: un uomo di 60 anni si stava recando al Palazzo di Giustizia di Via Paterlini per adempiere a delle questioni private. Nell’entrare nell’edificio è stato fermato all’ingresso dagli addetti al controllo ed è stato allora che i segnali di allarme avevano cominciato a squillare. Sul posto i carabinieri della stazione di Corso Cairoli: in disponibilità dell’uomo, è stato trovato un coltello adella lunghezza complessiva di 15 centimetri, di cui 7 cm la sola lama. Con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere i carabinieri intervenuti hannoil 30 enne sequestrando il coltello che possedeva.