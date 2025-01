Laverita.info - Una legge per creare una polizza a tutela degli agenti

Ieri mi sono chiesto se Sergio Mattarella non avesse nulla da dire a proposito delle aggressioni di poliziotti e carabinieri dopo il caso Ramy. Da Torino a Bologna, da Varese a Roma, si susseguono gli assalti da parte di bande di teppisti, ma il capo dello Stato a quanto pare non trova parole adeguate per sostenere le nostre forze dell’ordine.