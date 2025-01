Liberoquotidiano.it - "Una cosa mi mette tristezza di Sinner": Giovanni Vernia non usa giri di parole

Leggi su Liberoquotidiano.it

Comico, attore, conduttore radiofonico per RDS, imitatore, regista e dj producer italiano. Divenuto famoso per l'interpretazione del personaggio Jonny Groove, comparso per la prima volta a Zelig, ora si gode il meritato successo e cavalca l'onda di popolarità con il Gialappa's Show. Ha anche diretto un film e ne ha interpretato il ruolo di protagonista al cinema, trattasi di “Ti Stimo Fratello”. Intervistato da Ferruccio Gattuso,si è raccontato: “Facevo l'ingegnere per una multinazionale e spesso imitavo i miei capi, così è cominciata la mia carriera. Lavorare con la Gialappa's? Il massimo. Con loro prima si buttano giù le idee, e Marco Santin e Giorgio Gherarducci sono persone che ascoltano molto. Poi quando si passa a scrivere, tutto deve essere preciso. Una conoscenza in comune li ha portati in teatro a vedere il mio show “Capa Fresca”: ad aprile sarò al Manzoni di Milano, a maggio al Brancaccio a Roma.