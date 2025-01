Movieplayer.it - Un posto al sole, anticipazioni 15 gennaio: Niko potrebbe trasferirsi da Valeria, Alice più vicina a Vinicio

Domani alle 20:50 torna la soap ambientata a Napoli che Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì nell'access prime time: di seguito ledella trama. Dopo l'episodio trasmesso stasera, Unalandrà in onda su Rai 3 mercoledì 15alle 20:50. Ecco un'anteprima delledella puntata: Rossella teme le conseguenze dello scontro tra Fusco e Nunzio. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia e può essere seguita in diretta streaming e on demand su RaiPlay. Riassunto dell'episodio precedente Dopo aver segnalato il comportamento scorretto di Fusco al direttore sanitario, Rossella si ritrova sempre più isolata in ospedale e il tentativo di difenderla da parte di Nunzio, finisce per peggiorare ulteriormente la situazione.