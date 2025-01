Ilpescara.it - Un "Bed manager" per garantire l'appropriatezza dei ricoveri: la Asl affida l'incarico a Maria Costanza Turi

La dottoressaè il “Bed” della Asl di Pescara ovvero quella figura professionale che ha il compito, per semplificare, di gestire i posti letto nei presidi sanitari della cui carenza, come noto, quello di Pescara soffre così come del sovraffollamento del pronto soccorso.