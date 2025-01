Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-01-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la guerra in Medio Oriente un’apertura volta per la liberazione degli ostaggi italiani la tregua Gazzani negoziati di Dora attesa la risposta di hamas che dipende dal fratello dell’ex leader ucciso dai treni da trattativa sbloccata da un colloquio La notte scorsa tra il capo del è il primo ministro del Qatar inviato di Trump in Medio Oriente anche il responsabile dei detenuti della Nepi Siamo sul punto di vedere realizzate L’intesa dice Joe biden alla Casa Bianca fa sapere di essere coordinata con Trump aste fratelli Como scatenano venerdì in Russia il Cremlino insiste sui contatti Putin Trump sono necessari abbiamo degli Stati Uniti Los Angeles brucia ancora eventi continuano a spingere le fiamme A1 nuova esplosione di fuoco oggi il nuovo bilancio delle vittime parla di 25 morti 26 dispersi nelle aree devastate dagli incendi danni per 250 miliardi di dollari la polvere anti fiamme tinge fucsia la metropoli è l’effetto della sostanza che i Canadair a dei vigili del fuoco stanno spargendo Per ritardare il propagarsi dei loghi intanto sei giorni dall’insediamento come 47 di nuovo presidente degli Stati Uniti Trump prepara le purghe della nuova amministrazione è stato eletto presidente in novembre Trump sarebbe stato condannato per il caso delle interferenze sul risultato delle elezioni del 2020 non si legge nel rapporto del procuratore speciale jacksmith e quale stato dalla pubblicazione citato dai media americani traffico messaggio sul suo Social Truth ha definito Smith squilibrato per la pubblicazione del rapporto ha finito per scrivere un altro rapporto basato su informazioni che il comitato nel letto di teppisti ai legamenti e di tutti è cancellato perché mo stavano quanto costi totalmente innocente le parole di Trump torniamo in Italia in chiusura il numero di ingressi irregolari di migranti nell’Unione Europea nel 2024 è calato a quello più basso dal 2021 ha dichiarato frontex l’agenzia Europea per la tutela delle frontiere i nuovi dati preliminari rivelano un significativo calo del 38% degli apprezzamenti irregolari delle frontiere dell’UE nel 2000 i quattro raggiungendo il livello più basso dal 2021 quando navigazione arriva subito l’effetto del covid ingressi sulla rotta del Mediterraneo centrale che impatta maggiormente l’Italia sono diminuiti nel 2024 del 59% a causa della riduzione delle partenze dalla Tunisia della Libia un altro calo mercato degli arriva è stato registrato sulla rotta dei Balcani occidentali meno 78 % ha fatto seguito a sforzi compiuti dai paesi della Regione per arginare il flusso era l’ultima notizia Grazie per averci seguito legnoso tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa