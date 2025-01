Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-01-2025 ore 17:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio a Giuliano Ferrara Esterina verdura che non fosse stato eletto presidente in novembre Donald Trump sarebbe stato condannato per il caso delle interferenze sul risultato delle elezioni del 2020 lo si legge nel rapporto del procuratore speciale tecnica di quale stato autorizzato la pubblicazione citato dai media americani tra un po’ in un messaggio sul suo Social Truth ha definito Smith squilibrato per la pubblicazione del rapporto non è stato in grado di perseguire con successo la metà del bonifico del suo capo il cornuto Joe biden ha scritto Trump e così ha finito per scrivere un altro rapporto basato su informazioni che il comitato nel letto di teppisti e legalmente distrutto è cancellato perché mostravano quanto fosse totalmente innocente le parole del Tycoon torniamo in Italia un insegnante di sostegno è stata arrestata con l’accusa di avere tenuto comportamenti di natura sessuale con alcuni alunni della scuola media dove lavorava a Castellammare di Stabia di Napoli della vicenda si erano occupati i giornali già dicembre quando un gruppo di genitori era andato davanti ai cancelli della scuola e aveva aggredito la docente dopo che i figli avevano raccontato di incontri in luoghi appartati a scuola con l’insegnante durante i quali la donna di 40 anni avrebbe mostrato i ragazzi tutti i minori di 14 anni video pornografici avrebbe tenuto comportamenti a sfondo sessuale migranti il numero di ingressi irregolari nell’Unione Europea nel 2024 è calato al livello più basso dal 2021 ha dichiarato frontex l’agenzia Europea per la tutela delle frontiere i nuovi dati preliminari rivelano un significativo calo del 38% degli attraversamenti regolari delle frontiere 2024 ti aggiunge livello più basso dal 2021 quando la migrazione da subito l’effetto del covid ingressi sulla rotta del Mediterraneo centrale che impatta maggiormente l’Italia sono diminuite nel 2024 del 59% a Causa la riduzione delle partenze dalla Tunisia e dalla Libia un altro calo mercato degli arrivi è stato registrato sulla rotta dei Balcani occidentali almeno sento 8% ha fatto seguito a sforzi compiuti nei paesi della Regione per arginare il flussoin chiusura Il governo cinese sta valutando un piano che prevede l’acquisizione delle attività americane di tiktok da parte di elon musk per evitare che la app venga vietata negli Stati Uniti lo riporta Bloomberg news il piano di emergenza delle opzioni che Pechino sta valutando mentre la corte suprema degli Stati Uniti decide se confermare o meno una legge che chiede alla società cinese bytedance di cedere le attività statunitensi di Tik Tok entro il 19 gennaio i funzionari del governo cinese non hanno ancora deciso se procedere o meno con l’opzione Mark si legge nel rapporto sottolineando le piace ancora preliminare Ma la notizia sarebbe già stata bollata come fake news da l’entourage di elon musk era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa