Ultime Notizie Roma del 14-01-2025 ore 10 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in un nuovo appuntamento con le principalidall’Italia e dal mondo siamo molto vicini a farcela devono farcela Se non lo fanno ci saranno un sacco di quella fuori un sacco di guai come non hanno mai visto prima ce la faremo così presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un’intervista con la rete news Max sullo stato delle trattative tra Israele e hamas il governo cinese invece sta valutando un piano che prevede l’acquisizione delle attività americane di tiktok da parte di elon musk per evitare che le app venga vietata negli Stati Uniti lo riporta Bloomberg news il piano di emergenza è una delle opzioni che Pechino sta valutando mentre la corte suprema degli Stati Uniti decide se confermare o meno una legge che chiede alla società cinese bytedance di cedere attività statunitensi di Tik Tok entro 19 gennaio l’annuncio delle nomination degli oscar ditta di nuovo a causa degli incendi che stanno devastando Los Angeles Inizialmente prevista per venerdì 17 gennaio poi anticipata a domenica 19 la data e orari programmata per giovedì 23 gennaio Siamo tutti devastati dal infarto degli incendi dalle profonde perdite subite da così tante persone nella nostra unità ha dichiarato il CEO Bill Kramer la presidente Young Inoltre è stato cancellato il tradizionale pranzo dei candidati che ha previsto per il 10 febbraio torniamo in Italia La Corte d’Assise di Appello di Torino assolto Alex cotoia all’epoca pompa ha cambiato il cognome dall’accusa di aver ucciso il padre 50 anni nel corso di una lite che l’uomo stava la madre del luglio scorso il giudice della Cassazione aveva disposto un nuovo processo d’appello nei confronti dei ragazzi oggi 22 anni dopo la condanna a sei anni e 2 mesi in primo grado il giorno era stato assolto prima di essere Martina appello la Cassazione aveva disposto un processo d’appello bis che ha confermato invece la soluzione del giovane Serie A Monza Fiorentina finisce 2 a 1 Napoli Verona 2 a 0 Bologna2 Venezia Inter 01 I Partenopei restano in vetta con 37 punti davanti nerazzurri di Inzaghi che però hanno due partite in meno Genoa Parma 1 0 Milan Cagliari 11 Torino Juve 1 1 Udinese Atalanta 0 0 Empoli Lecce 1-3 Lazio Como uno a uno e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa