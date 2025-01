Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-01-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata da una redazione da parte di Francesco Vitale in un nuovo appuntamento con le principalidi oggi funzionari cinesi stanno valutando la gestione delle operazioni statunitensi di Tik Tok a miliardario non Max nel caso in cui la società proprietaria che tipo un asociale non riesco a scongelare la messa al bando negli Stati Uniti lo hanno riferito al agenzia di informazione economica Bloomberg fonti anonime a conoscenza della questione precisando di funzionari cinesi preferirebbero che state sotto il controllo della casa madre ma il dente che ti è rivolta La corte suprema degli Stati Uniti per contestare la messa al bando delle sue operazioni negli Stati Uniti andiamo rimedi Oriente per la rivolta del novembre 2023 a tenere col fiato sospeso Scusate a tenere col fiato sospeso Israele Gaza non è l’ennesimo passo verso il collasso delle trattative non ottimismo contenuto a fortnite annuncio che gli ostaggi questa volta torneranno a casa per davvero scatterà il cessate-il-fuoco L’accordo è sul punto di essere chiusa Non se il presidente americano Joe biden Amazon ferma il desiderio di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra è stato assolto dalla corte di Assise di appello a Torino il 22enne Alex cotoia all’epoca Alex pompa che nel frattempo ha cambiato cognome prendendo quello materno è stato con l’accusa di aver ucciso il padre a coltellate Nel 2020 per difendere la madre nel corso dell’ ennesima lite in famiglia il processo è stato ripetuto per decisione della Cassazione che aveva annullato con rinvio una precedente sentenza di condanna 6 anni e 2 mesi 30 anni e non l’ergastolo chiesto dalla procura in un caso di doppio femminicidio anche regione della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a mettere il fatto-reato la scrive la Corte d’Assise di Modena nel motivare perché considera le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per curatore Montefusco imputato per aver ucciso moglie e figlia di lei il 13 giugno 2022 arrivato incensurato a 70 anni non avrebbe mai perpetrato Delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle ne parte dinamiche familiari che si erano contente innescate che legge nella sentenza con questa sentenza ti chiedi a ritirare nella lotta ai femminicidi ha detto il ministro Roccella è morto Franco Piperno esponente storico della sinistra extraparlamentare è tra i fondatori di potere operaio malato da tempo era originario di Catanzaro avevo 82 anni Era ricoverata in una struttura sanitaria di Cosenza Piperno abbiamo insegnato all’Università della Calabria proprio Cosenza arrestato assessore comunale all’epoca in cui era sindaco Giacomo Mancini ex segretario nazionale del PSI il nome di Piperno è legato ad alcune tra le vicende più noti che hanno visto il centro la sinistra extraparlamentare stato anche autore di numerosi saggi politici e tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa