Uccide il rivale per un debito e nasconde il cadavere in cantina, condannato a 20 anni

Il tribunale di Torino hain primo grado a 20di carcere Nino Capaldo per l’omicidio di Massimo Lodeserto, ritrovato morto nelladi un palazzo di via San Massimo 33 a Torino il 4 dicembre 2023. Il 59enne di Frattamaggiore, come riporta TorinoToday, è accusato di omicidio e.