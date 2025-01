Imiglioridififa.com - Tutto sulla promo FC 25 PRO LIVE: Tracker, Twitch drop, calendario dell’evento e obiettivi

Con l’inizio della stagione di EA SPORTS FC Pro Open, arriva una novità per i fan di Ultimate Team: i giocatori dinamici di FC Pro. Questi speciali oggetti giocatore sono progettati per riflettere le prestazioni delle loro controparti reali impegnate nelle competizioni eSports. Seguendo il torneo EA SPORTS FC Pro Open, potrai assistere in tempo reale agli aggiornamenti dei giocatori in base ai loro progressi e alle loro performance sul campo virtuale. In questo articolo ti spieghiamo come funzionano gli aggiornamenti dei giocatori dinamici e come puoi approfittare di tutte le novità legate alla competizione FC Pro Open.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Come funzionano gli oggetti dinamici FC Pro?Ogni oggetto FC Proè associato a un giocatore professionista che partecipa all’evento FC Pro Open.