TS – il mercato Juve e Next Gen

2025-01-07 C'eravamo tanto amati, è proprio il caso di dirlo. Rischia, infatti, di finire in malo modo la storia d'amore tra la Vecchia Signora e quello che ormai possiamo definire il suo ex capitano. Danilo Luiz è stato detronizzato dallantus su scelta di Thiago Motta, che da tempo non lo riteneva più funzionale al suo progetto. Tanto da averlo escluso per scelta tecnica dall'undici titolare in numerose occasioni. Il brasiliano per caratteristiche tecniche, infatti, non incarna il prototipo del difensore ideale per l'allenatore bianconero. Ad acuire la frattura tra i due nelle scorse settimane pure qualche divergenza di vedute sfociate in un vero e proprio screzio. Una situazione che si è evoluta nella scelta della società di escludere Danilo dai convocati per la Final 4 di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, mettendolo di fatto fuori rosa.