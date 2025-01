Ilfattoquotidiano.it - “Trump sarebbe stato condannato se non fosse stato eletto”: il rapporto del procuratore Smith. Il tycoon lo attacca: “È uno squilibrato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donaldper il caso delle interferenze sul risultato delle elezioni del 2020. Ma èalle presidenziali di novembre, dunque ha evitato la grana giudiziaria. È quello che si legge neldelspeciale Jack, del quale è stata autorizzata la pubblicazione, citato da media americani.È baquesto passaggio per far infuriare, che con un post sul suo social Truth ha definito “” il. Lungo 174 pagine, ilvisionato da alcuni media Usa dopo che ilgenerale, Merrick Garland, ha autorizzato la pubblicazione, alla quale si erano invece opposti gli avvocati di. Il dossier descrive in dettaglio quelli che vengono definiti “gli sforzi criminali del presidenteper mantenere il potere” dopo aver persone le elezioni del novembre 2020.