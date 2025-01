Europa.today.it - Troppe armi a scuola: la preside chiede i metal detector all'ingresso

Leggi su Europa.today.it

In alcuni contesti il problema dellein mano a minorenni, che non esitano a portarle in classe per esibirle o minacciare i compagni, è ormai di un'entità tale che unacampana ha aperto alla possibilità di installare diall'della. Troppi coltelli,