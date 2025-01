Liberoquotidiano.it - "Triste, frustrante. La salute...": Kalinskaya, drammatico sfogo dopo il ritiro dagli Australian Open

Nick Kyrgios, anche Annasaluta anzitempo gli. La tennista russa, ex fidanzata di Jannik Sinner, ha accusato un altro malore. L'ennesimoquello sofferto la scorsa settimana, quando era stata costretta alnel primo turno del WTA 500 di Adelaide contro Belinda Bencic. Al suo posto, nella sfida contro la padrona di casa Kimberly Birrell, ci sarà la tedesca Eva Lys. "È stato moltoritirarmi- ha scritto Annasu Instagram -. Ci tenevo molto, ma ho preso un virus. La- ha poi aggiunto - viene prima". E non potrebbe essere altrimenti. Gli zero punti nel primo torneo del Grande Slam di questa stagione peseranno molto sulla sua classifica. La russa perderà 430 punti e potrebbe scivolare fuori dalla top 20 degli