Tregua a Gaza, "Hamas ha accettato". Cosa prevede l'accordo con Israele

La svolta era nell'aria e sembra che stavolta ci siamo.avrebbe dato il suo ok alla bozza diper un cessate il fuoco nella Striscia die il rilascio di decine di ostaggi. Lo hanno affermato due funzionari coinvolti nei colloqui. L'Associated Press ha ottenuto una copia dell'proposto e il funzionario egiziano e quello dine hanno confermato l'autenticità. Il piano dovrà essere sottoposto ora al Gabinetto israeliano per l'approvazione finale. Secondo Ap la bozza conterrebbe lo scambio di 5 donne soldato israeliane con 250 palestinesi. Un funzionario israeliano ha sottolineato che sono stati fatti dei progressi, ma i dettagli sono in fase di definizione. Tutti e tre i funzionari hanno parlato a condizione di anonimato per discutere dei colloqui a porte chiuse.